Calciomercato Napoli - Dalla Spagna: "Simeone in cima alla lista del Siviglia per l'attacco"

Giovanni Simeone continua a riscuotere interesse in giro per l'Europa. La buona stagione disputata con il Napoli, con un rapporto minuti giocati/gol da 'top player', ha messo in luce il 'Cholito', tanto che alcuni club del Vecchio Continente pensano a lui.

Tra questi, secondo quanto riferisce dalla Spagna Fichajes.net, ci sarebbe anche il Siviglia, fresca vincitrice dell'Europa League.

Il club andaluso, con il suo nuovo direttore sportivo Victor Orta, avrebbe messo in cima alla lista il centravanti azzurro per rinforzare il reparto avanzato, anche in vista di una possibile partenza di Rafa Mir o En-Nesyri.