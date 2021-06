CALCIOMERCATO - Dalla Grecia: "Si lavora ad uno scambio Napoli-Olympiakos"

Napoli e Olympiakos starebbero lavorando ad un'operazione di mercato che potrebbe coinvolgere due calciatori. E' quanto riferisce dalla Grecia "Sport24".

Gli azzurri ed il club ellenico starebbero valutando l'ipotesi di imbastire uno scambio in cui entrerebbero i cartellini di Adam Ounas e del centrocampista Mady Camara, 26enne mediano di nazionalità guineiana.

Al momento le valutazioni del prezzo dei cartellini dei due calciatori sono discordanti, ma non è da escludere che nelle prossime settimane le differenze si possano limare.

Quasi impossibile, invece, il ritorno di Kostas Manolas in patria già in questa stagione. Il difensore centrale ha ancora un contratto triennale da 4 milioni netti a stagione con il Napoli, ingaggio elevato per le casse del club di Atene.