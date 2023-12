Calciomercato, il Napoli sferra l'assalto a Samardzic: sarà lui il sostituto di Elmas?

Lazar Samardzic potrebbe essere il grande colpo del calciomercato invernale del Napoli. Ceduto Elmas al Lipsia, per circa 25 milioni di euro, il club partenopeo ha bisogno di un sostituto del macedone in rosa, che possa dare un ricambio a Zielinski e magari prenderne il posto da titolare a partire dalla prossima stagione, quando il polacco potrebbe lasciare la maglia azzurra.

Il 21enne centrocampista tedesco naturalizzato serbo, tra i talenti più interessanti in prospettiva del campionato italiano e autore di un gol da cineteca nella sfida del Maradona di fine settembre, era stato ad un passo in estate dal trasferirsi all'Inter. Ora l'Udinese potrebbe lasciarlo partire per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

I rapporti tra il club friulano e il Napoli sono storicamente molto buoni. Nell'ultima partita del 2023, contro il Bologna, Cioffi ha concesso a Samardzic solamente 10 minuti. La trattativa potrebbe registrare un'accelerata già nei primi giorni del nuovo anno.