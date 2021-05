CALCIOMERCATO NAPOLI - Un giovane difensore dell'Arsenal nel mirino azzurro?

Il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su William Saliba, reduce da un ottimo girone di ritorno in prestito al Nizza

Un giovane e promettente difensore di proprietà dell'Arsenal sarebbe finito nel mirino del Napoli. Si tratta di William Saliba, 20 anni, reduce da un'ottima seconda parte di stagione con il Nizza, dove ha giocato in prestito da gennaio in poi collezionando 20 presenze in campionato ed un gol.

Oltre al club azzurro e al Nizza sul centrale difensivo francese si registra anche l'interesse di Rennes, Lille e Olympique Marsiglia, secondo quanto riferisce via Twitter il giornalista Fabrice Hawkins.