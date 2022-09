Calciomercato Napoli - Meret sul rinnovo di contratto: "Stiamo parlando"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Alex Meret ha parlato anche del suo futuro e del possibile rinnovo con il club azzurro: “Stiamo parlando, io ora penso solo a fare bene in campo e il resto sarà una conseguenza”.

Il portiere della Nazionale ha parlato anche delle voci di mercato estive: "E’ stata un’estate difficile per me, ci sono state tantissime voci, ma io ho pensato solo a concentrarmi in campo, come ho sempre fatto gli altri anni. Solo così, col lavoro, si riesce a raggiungere obiettivi importanti”.

"Quando si ha continuità e fiducia le cose vanno meglio. Sono contento, ma il campionato è lungo e non ho fatto niente. Sono felice di essermi ripreso la porta, di essere il portiere titolare del Napoli e voglio solo pensare al campo”, ha aggiunto Meret.