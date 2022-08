Calciomercato Napoli - Il Sassuolo nel ritiro azzurro per parlare di Raspadori

Quello di Giacomo Raspadori resta uno dei nomi più caldi del momento per il mercato del Napoli.

A Rivisondoli dove gli azzurri alloggiano in ritiro, sono arrivati nel pomeriggio di venerdì - come riferisce Sky Sport - Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Sassuolo. Una trasferta per incontrare i dirigenti del Napoli e iniziare a intavolare la trattativa per l'attaccante classe 2000.

Il club partenopeo valuta Raspadori circa 30 milioni di euro, cifra che gli azzurri sarebbero pronti a mettere sul tavolo. Il Sassuolo, invece, lo valuta 40 milioni. Una distanza che può essere colmata con l'inserimento di bonus ed eventuali contropartite tecniche.