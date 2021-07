Florenzi, Romagnoli e Nainggolan: le quote dei 'bookie' sul mercato del Napoli targato Spalletti

A Luciano Spalletti serviranno rinforzi per plasmare il Napoli a sua immagine e somiglianza. Per questo, secondo i betting analyst di Snai, uno tra i primi acquisti della squadra partenopea potrebbe essere Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della Nazionale italiana, in quota 2,50.

Quello dell'italo-brasiliano, però, non è l'unico nome per il reparto arretrato partenopeo: Spalletti, secondo i 'bookie' riabbraccerebbe molto volentieri anche Alessandro Florenzi il cui approdo all'ombra del Vesuvio, come riporta Agipronews, vale 3,75 volte la posta. Sempre in difesa, appare più complicato l'arrivo in azzurro del capitano del Milan Alessio Romagnoli, in quota a 4,50.

Secondo gli esperti Snai un altro fedelissimo di Spalletti potrebbe entrare in ottica Napoli: si tratta di Radja Nainggolan, in quota 3, stessa quota riservata all'esterno del Sassuolo Jeremie Boga. Leggermente più indietro c'è Mattia Zaccagni, nome da mesi accostato al club di De Laurentiis, in quota a 3,50. Molto più complesse le trattative per Alejandro Gomez e Domenico Berardi. Un ritorno del "Papu" in Italia con il club campano vale 5 volte la posta, mentre l'approdo del capitano del Sassuolo, neo campione d'Europa, si trova a quota 6.