Calciomercato Napoli - L'agente di Politano: "Abbiamo chiarito alcune cose con Spalletti. Non si è rotto niente"

"Con Spalletti abbiamo fatto una chiacchierata e chiarito alcune cose, con lui c'è un buon rapporto". Così l'agente dell'attaccante del Napoli Matteo Politano, Mario Giuffredi, a Sportmediaset.

"Non si è rotto niente. Se Politano dovesse rimanere a Napoli, lo farebbe con la testa e l'entusiasmo giusti e sarebbe un'arma in più per la squadra. C'è un'offerta dall'Italia e dall'estero", ha aggiunto Giuffredi.