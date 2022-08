Calciomercato Napoli - Petagna si riavvicina al Monza: Simeone il suo sostituto?

Andrea Petagna si riavvicina al Monza. Il club brianzolo ed il Napoli sarebbero ormai ad un passo dall'intesa per l'approdo del 27enne centravanti triestino alla corte di Stroppa.

Le cifre dell'operazione in via di definizione - riferisce Sky Sport - sarebbero di 2.5 milioni per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 10, più un bonus da 1.5, per un totale complessivo di 14 milioni di euro.

Una volta perfezionata la cessione di Petagna, gli azzurri proverebbero poi a stringere con il Verona per Giovanni Simeone, da tempo nel mirino.