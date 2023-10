Calciomercato Napoli - Dalla Turchia: "Gli azzurri mettono nel mirino due talenti del Fenerbahce"

Quello tra Napoli e Fenerbahce è un binomio che ha funzionato, e bene, negli ultimi anni. Dal club di Istanbul sono arrivati, infatti, due giocatori fondamentali per la conquista dello storico scudetto nella stagione 2022/2023 come Elmas e Kim. Non è da escludere, dunque, che gli azzurri possano pescare ancora una volta tra le fila gialloblù.

Secondo quanto riferisce dalla Turchia "Milliyet" il club partenopeo avrebbe messo nel mirino due nuovi profili in forza alla gloriosa società che milita in SuperLig. Nello specifico si tratta del terzino Ferdi Kadioglu e del centrocampista offensivo polacco Sebastian Szymanski, entrambi classe '99.

Il Napoli - riferisce il giornale turco - starebbe seguendo con grande interesse i due calciatori, tanto da aver inviato i suoi osservatori a tutte le partite del Fenerbahce da inizio stagione. Szymanski in particolare, arrivato in estate dal Feyenoord, è stato autore sin qui di una partenza scintillante in campionato, con ben 5 gol in 8 partite.

Il tecnico gialloblu Ismail Kartal, in ogni caso, sarebbe pronto ad opporsi ad una partenza dei suoi gioielli a stagione in corso, rinviando così ogni discorso alla prossima estate.