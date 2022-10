Calciomercato Napoli - Dal Brasile: "L'Atletico Mineiro continua a sognare Juan Jesus"

L'Atletico Mineiro non abbandona le speranze di avere tra le sue fila il difensore del Napoli Juan Jesus, a gennaio o in estate. Dopo le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, a riparlare di questa possibilità in Brasile nelle ultime ore è stato "Torcedores".

Secondo quanto riferisce il media verdeoro la dirigenza del club di Belo Horizonte starebbe provando nuovamente ad intensificare i contatti con l'ex Inter e Roma, vecchio desiderio della società. A scendere in campo è direttamente il direttore esecutivo Rodrigo Caetano.

Per "Torcedores" Juan Jesus potrebbe liberarsi a gennaio dal Napoli per 2.5 milioni di euro, ma l'obiettivo dell'Atletico Mineiro sarebbe quello di offrire un pre-contratto al giocatore già il primo gennaio per prelevarlo a parametro zero a partire dal 1° luglio prossimo, quando il contratto con il club partenopeo (che però ha un'opzione in suo favore per prolungare l'accordo di una ulteriore stagione), potrebbe scadere.