Calciomercato Napoli – Nodo Osimhen: dieci giorni decisivi per il futuro del centravanti?

Il futuro di Victor Osimhen è uno dei principali nodi da sciogliere per il mercato del Napoli. La permanenza o meno del centravanti nigeriano alla corte di Rudi Garcia sposta, e di molto, le potenzialità della squadra che dovrà difendere il tricolore conquistato sul campo nella stagione appena conclusa.

Aurelio De Laurentiis, che più volte ha ribadito negli ultimi mesi di non voler privarsi del suo bomber a meno che non si trovi di fronte ad offerte irrinunciabili, ha incontrato nei giorni scorsi l'agente dell'attaccante Roberto Calenda per discutere dell'eventuale prolungamento di contratto, sul quale il patron azzurro si era detto ottimista nel corso della presentazione di Garcia circa una settimana fa. Un rinnovo fondamentale per trattenere l'ultimo capocannoniere della Serie A a due anni dalla scadenza dell'attuale accordo.

Il calciatore nel frattempo è nella sua Nigeria e si gode le meritate vacanze, dopo il prologo con la sua nazionale, trascinata proprio da una sua doppietta alla conquista della qualificazione per la prossima Coppa d'Africa. I prossimi dieci giorni, però, potrebbero essere decisivi per comprende quale tra le 'big' europee potrebbe decidere si sferrare l'assalto al centravanti azzurro, con un'offerta 'indecente' alla quale sia il Napoli che il giocatore non possano dire di 'no'.

Lo snodo cruciale potrebbe essere legato al futuro di Kilian Mbappè. In caso di approdo al Real Madrid della stella della nazionale francese, potrebbe essere il Psg a puntare forte su Osimhen per sostituire il suo pezzo da '90'. Ma in caso di permanenza dell'ex Monaco sotto la Tour Eiffel, potrebbe essere proprio il club spagnolo a bussare alle porte di Castel Volturno per il nigeriano, designandolo come eventuale sostituto di Benzema.

Sullo sfondo restano sempre le 'big' inglesi, in attesa di capire soprattutto se il Manchester United sia deciso o meno a stanziare una cifra da capogiro per un grosso centravanti da consegnare a ten Hag, già rimasto deluso per aver perso con ogni probabilità Kim, sempre più vicino al Bayern Monaco.