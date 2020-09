ANTEPRIMA - Napoli, per il centrocampo torna in auge il nome di Paredes

Torna in auge il nome di Leandro Paredes per il centrocampo del Napoli. L'argentino, più volte accostato al club azzurro in passato, sarebbe finito nuovamente nel mirino del club partenopeo, stando a quanto riferisce il portale internazionale Todofichajes.com.

Il 26enne potrebbe lasciare il Paris Saint Germain per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, importo che - secondo Todofichajes - avrebbe convinto Aurelio De Laurentiis a chiudere l'operazione nei prossimi giorni.