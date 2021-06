Napoli, parla Mertens dal ritiro del Belgio: "Non credo che andrò via"

L'attaccante azzurro ha risposto ad una domanda sul suo futuro in conferenza stampa

L'attaccante del Napoli Dries Mertens, impegnato con la sua nazionale in vista degli Europei, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio.

L'azzurro ha risposto ad una domanda sul suo futuro, senza dilungarsi troppo a causa del silenzio stampa imposto dal club partenopeo ai suoi tesserati: "Non ci è permesso di parlare del Napoli, ma non credo che me ne andrò", le parole di 'Ciro' riportate da Voetbalkrant.

Mertens ha parlato anche della sua conversazione con Re Filippo di Belgio: "Mi ha detto che stavo facendo bene, riuscendo a superare Maradona".