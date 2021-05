Napoli, gli scenari per la panchina dopo l'addio alla Champions: la situazione

De Laurentiis chiamato ad una scelta delicata e fondamentale per il futuro del club azzurro: cosa potrebbe cambiare dopo il mancato approdo in Champions

E adesso che succede? Sono in molti a chiederselo dopo la sciagurata notte del Maradona in cui il Napoli ha gettato al vento la qualificazione alla prossima Champions League e di conseguenza tanti soldi dalla finesta. Come reagirà Aurelio De Laurentiis a quanto visto in campo nel match decisivo contro il Verona?

Per il presidente azzurro è ora il momento delle riflessioni e dopo aver fallito per due volte di fila l'assalto alla massima competizione europea c'è da interrogarsi sulle strategie future con calma e senza avere fretta. Meglio a questo punto qualche giorno in più che un altro salto nel buio, come lo è stato quello con Gattuso. La scelta del tecnico a cui affidare la panchina sarà fondamentale e mai come stavolta la scelta dovrà ricadere su un uomo che avrà la caratura e lo spessore adatto per guidare un club che non è per tutti.

Le macerie lasciate dal tecnico calabrese, dal punto di vista economico, psicologico ed anche tecnico, sono tante. Il Napoli ha fallito tutti gli obiettivi possibili ed immaginabili in questa stagione e ripartire da un'annata così deludente non sarà cosa semplice. De Laurentiis lo sa è per questo potrebbe affidarsi ad un tecnico esperto.

La prima scelta del patron era Massimiliano Allegri. L'ex Milan e Juve è ancora in attesa di capire cosa farà il Real Madrid. Nonostante l'inevitabile ridimensionamento del monte ingaggi e della rosa, causa mancati introiti della Champions, potrebbe essere comunque affascinato dal partecipare alla ricostruzione azzurra qualora non si concretizzasse la pista che porta al Bernabeu.

Chi invece è pronto a ripartire, anche dall'Europa League, è Luciano Spalletti. Tecnico di grande esperienza e dal carattere deciso, che potrebbe fare al caso del Napoli per la sua tempra in un momento in cui serve una scossa forte dal punto di vista caratteriale ad un gruppo in deficit di personalità, come dimostrato nel match contro il Verona.

Per Simone Inzaghi il rinnovo con la Lazio non c'è ancora, ma il tecnico piacentino potrebbe incontrare delle difficoltà con il suo modulo visto l'attuale organico del Napoli, a meno che non si decida di stravolgere la rosa.

Nel ventaglio di scelte a disposizione di De Laurentiis non mancano altri due nomi di grande esperienza e di respiro internazionale come Rudi Garcia, bravo peraltro a ricostruire dalle macerie a Roma, e Rafa Benitez, il cui ritorno potrebbe contribuire a ricostruire la squadra come fatto nel 2013.

A Napoli, però, tra i tifosi c'è sempre chi non smette di sognare il ritorno del figliol prodigo Maurizio Sarri all'ombra del Vesuvio e spera in una possibilità dopo gli stravolgimenti delle ultime ore.