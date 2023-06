Calciomercato - Ounas verso il Qatar: al Napoli una percentuale sulla vendita

Adam Ounas potrebbe lasciare il Lille dopo una sola stagione per trasferirsi in Qatar. L'esterno d'attacco algerino, secondo quanto riferisce il giornalista francese Samir Djabali, sarebbe vicino ad accasarsi all'Al Sadd, squadra di Doha.

Ounas ha lasciato il Napoli per tornare in Ligue 1 il 1° settembre 2022, ma il club partenopeo ha conservato una percentuale sulla futura rivendita del calciatore (che dovrebbe aggirarsi attorno al 40%). Nel caso in cui l'affare dovesse concretizzarsi, una parte della cifra incassata dal Lille per la cessione del 26enne finirebbe, dunque, nelle casse della società azzurra.