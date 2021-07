CALCIOMERCATO - Il Presidente del Cagliari conferma: "Sondaggio del Napoli per un nostro giocatore"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pejo. Il numero uno rossoblù si è soffermato anche su alcune indiscrezioni di mercato, confermando l'interesse del Napoli per il terzino greco Lykogiannis.

"Su Lykogiannis so che due-tre settimane fa il direttore ha ricevuto qualche sondaggio, credo da Lazio, Napoli e Fiorentina, o due di queste tre, adesso non ricordo. Però da lì poi in realtà non c'è mai stata un'offerta concreta. Quindi, ad oggi, anche su di lui tutto tace. Lui oltretutto ha anche il grande pregio che fa spesso gol, come è capitato nell'ultima stagione, in momento peraltro importanti. Inoltre ha anche il pregio di poter ricoprire due ruoli e quindi ci dà la possibilità di prendere un giocatore in meno. Io credo, quindi, che a meno di offerte congrue, Lykogiannis resterà", ha spiegato Giulini.