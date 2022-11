Calciomercato Napoli - Giuntoli sul futuro di Kvaratskhelia e Kim

Nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato anche del futuro dei due grandi colpi di mercato piazzati in estate dagli azzurri, Kvaratskhelia e Kim.

"Con il management di Kvara ci sono rapporti consolidati, avremo modo di parlare e di aggiornarci. C'è simpatia e stima tra noi e abbiamo quattro anni e mezzo ancora davanti a noi. Certo, nessuno è insensibile alle risposte ricevute dal campo, ma non ne farei un caso", ha detto il direttore sportivo partenopeo parlando dell'attaccante georgiano.

Giuntoli ha poi parlato anche del difensore coreano, facendo chiarezza sulla questione clausola: "Faccio chiarezza. C'è una clausola valida solo per l'estero. E' variabile, crescente, legata al fatturato dell'eventuale acquirente. E soprattutto ci si può accedere solo in una finestra fissata per il prossimo luglio e aperta per quindici giorni. Ma questa è teoria, perchè in pratica noi siamo già proiettati alla ridiscussione di quei termini".