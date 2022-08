Calciomercato - Daily Mail: "Ndombele in Italia per il trasferimento al Napoli"

"Il centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele si è recato in Italia in vista di un trasferimento in prestito al Napoli, che include un'opzione di acquisto". E' quanto annuncia dall'Inghilterra il "Daily Mail".

Il francese ex Lione era stato escluso dagli allenamenti in vista di una risoluzione della sua posizione con un trasferimento. Secondo il noto quotidiano britannico anche il Villarreal era interessato al giocatore, ma il Napoli sembra ormai essere riuscito a prevalere.