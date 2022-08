Calciomercato - Dalla Francia: "Lavezzi ha consigliato a Navas di andare al Napoli"

Ezequiel Lavezzi avrebbe consigliato a Keylor Navas di trasferirsi al Napoli. E' quanto riferisce dalla Francia "Footmercato".

L'argentino ha fatto visita nella giornata di giovedì ai suoi ex compagni del Paris Saint Germain al campo di allenamento dei rossoblù. Il "Pocho" avrebbe parlato al portiere costaricano della sua più che positiva esperienza all'ombra del Vesuvio e dell'affetto dei tifosi partenopei, ricordando quelli azzurri come gli anni più belli della sua carriera, riporta il media transalpino specializzato in calciomercato.