AS - Il Napoli tra le possibili pretendenti per Nacho del Real Madrid

Ci sarebbe anche il Napoli tra le possibili pretendenti per Nacho Fernandez, il difensore del Real Madrid che potrebbe lasciare il Bernabeu e la Liga in questa sessione di mercato.

A riferirlo è il noto quotidiano sportivo "As", che ricorda come il club partenopeo si sia interessato concretamente al 30enne centrale nella scorsa estate.

Il giocatore pare preferirebbe, però, non indossare la maglia di un'altra squadra spagnola e per questo l'Italia potrebbe essere una destinazione ideale per lui.