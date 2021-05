CALCIOMERCATO - Napoli, il sostituto di Hysaj può arrivare dal Sassuolo

Potrebbe arrivare dal Sassuolo il sostituto di Elseid Hysaj, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Il Napoli, infatti, avrebbe messo nel mirino Mert Muldur, 22enne esterno neroverde e della nazionale turca.

Giunto alla corte di De Zerbi nell'estate del 2019 dal Rapid Vienna, con la maglia del Sassuolo Muldur ha collezionato 52 presenze e 2 gol in Serie A, mettendosi in luce come uno dei giovani più interessanti del campionato nel suo ruolo, quello di terzino destro che all'occorrenza può giocare anche a sinistra o da centrale difensivo.

Un altro nome che potrebbe tornare di moda in chiave azzurra è quello del portoghese Diogo Dalot, che con Muldur condivide l'anno di nascita. L'esterno lusitano non sarà riscattato dal Milan e farà ritorno al Manchester United, che poi potrebbe cederlo nuovamente. Mai tramontata, poi, la pista che porta al veronese Faraoni, che però rientra in un range di età completamente differente.