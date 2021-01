CALCIOMERCATO NAPOLI - Milik trova l'accordo con il Marsiglia

Arkadiusz Milik ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia. A rilanciare la notizia dalla Francia a metà pomeriggio è stata Rmc Sport.

Il ds marsigliese Pablo Longoria è riuscito a convincere l'attaccante polacco ed il suo entourage ad accettare la corte dell'OM, che ora dovrà trovare un'intesa con il Napoli. L'offerta dei transalpini è di 7 milioni di euro per il cartellino dell'ex Ajax, mentre il club partenopeo chiede di più.

Nelle ultime ore, in conferenza stampa, anche il tecnico Andrè Vilas Boas aveva ammesso l'interesse per il centravanti azzurro, precisando di non aver sentito telefonicamente il giocatore.