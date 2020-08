CALCIOMERCATO NAPOLI - Per Milik spunta anche la Fiorentina

Arkadiusz Milik sarà uno degli uomini mercato nelle prossime settimane. L'attaccante polacco, che non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza a giugno 2021, è in uscita da Castel Volturno e per lui gli estimatori non mancano.

Oltre a Juventus, Tottenham e Atletico Madrid, infatti, nelle ultime ore è spuntata fuori una nuova pretendente per l'ex Ajax.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, infatti, il centravanti azzurro sarebbe finito anche nel mirino della Fiorentina.