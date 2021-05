CALCIOMERCATO - Napoli, dalla Liga il rinforzo a centrocampo? E' lotta con tre big europee

Gli azzurri, secondo la stampa spagnola, avrebbero messo nel mirino Mikel Merino della Real Sociedad, per il quale però la concorrenza è nutrita

Con la possibile ricca cessione di Fabian Ruiz, il Napoli potrebbe reperire sempre dalla Liga il rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riferisce dalla Spagna "Gol Digital", gli azzurri avrebbero messo nel mirino Mikel Merino, 25enne centrocampista della Real Sociedad.

In lizza per il giocatore basco, ex Borussia Dortmund e Newcastle, oltre al club partenopeo ci sarebbero anche Barcellona, Real Madrid, Liverpool e Athletic Bilbao.

Secondo "Gol Digital" i cinque club interessati a Merino potrebbero pagare la clausola da 60 milioni di euro inserita nel contratto del calciatore.