Mario Rui, l'agente: "Se il nuovo allenatore non lo riterrà adatto al suo sistema di gioco, ci guarderemo intorno"

"Se il Napoli e il nuovo allenatore vorranno tenere Mario Rui, lui resterà sicuramente. Se invece chi arriverà non riterrà Mario Rui adatto al suo sistema di gioco noi ci guarderemo intorno. Ma è un discorso che dipende dal Napoli e dal prossimo allenatore”. Così Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il futuro di Hysaj

"Ho letto che Reja ha detto che Hysaj è in un momento di grande splendore e sono d’accordo. Ha grande serenità, nonostante la scadenza del contratto, perché ha la fiducia di Gattuso. Si sta esprimendo ai livelli che esprimeva quando c’era Sarri. Hysaj sta dimostrando che anche senza rinnovo di contratto non dà problemi, fa il suo lavoro. Viene pagato ed è riconoscente al club, perché non dovrebbe farlo? Ci sono tanti calciatori in scadenza, come Maksimovic e Donnarumma al Milan, non vedo perché non dovrebbero agire con professionalità. Futuro? Se arriverà un allenatore con la difesa a quattro si sposerebbe bene con Elsi, ma dopo tanti anni e tanti momenti in cui ci siamo incontrati per il contratto senza trovare accordo è giusto che cambi aria e vada ad affrontare nuove esperienze", ha aggiunto Giuffredi parlando di un altro suo assistito, Elseid Hysaj.

Di Lorenzo

"E’ già importante che sia lì a giocarsi l’Europeo, vista la tanta concorrenza. Nel giro di un anno e mezzo si è ritrovato dall’Empoli alla Nazionale. Giovanni in silenzio, col lavoro, ha sempre raggiunto i propri obiettivi. E sono sicuro che riuscirà a trovare il suo spazio anche in Nazionale nonostante la grossa concorrenza di terzini destri. Ha rinnovato sei mesi fa, facendo un contratto di cinque anni, e questo vuol dire che vuole restare nel club. Il suo futuro dipenderà dal club", ha concluso l'agente napoletano parlando di Giovanni Di Lorenzo.