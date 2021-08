CALCIOMERCATO - Kvaratskhelia, l'agente: "Anche il Napoli tra le squadre interessate"

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei giovani più interessanti del momento del calcio europeo. Il fantasista georgiano del Rubin Kazan, 20 anni, è finito nel mirino di molti club europei, tra cui anche il Napoli.

A rivelarlo è stato il suo agente, Mamuka Jugheli, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sportall per fare il punto sul futuro del suo assistito: "Dopo il 12 agosto incontrerò il presidente del Rubin. All'85-90% di probabilità, Kvaratskhelia cambierà squadra e giocherà in un club di altissimo livello in Europa. C'è molto interesse dall'Inghilterra, dall'Italia, dalla Germania. Ogni cosa sarà chiara entro la fine di agosto".

Jugheli è sceso nel dettaglio dei nomi delle squadre interessate a Kvaratskhelia: "Non c'è alcun interesse da parte del Milan, mentre abbiamo incontrato la dirigenza dell'Inter ad aprile. Oltre all'Inter in Italia, c'è l'interesse anche di Juventus, Napoli, Atalanta e Lazio. Per quanto riguarda il Tottenham c'è un serio interesse, mentre non posso dire nulla di nuovo sul Leeds. Quasi tutte le squadre della Premier League vogliono Khvicha, come ad esempio Everton, Brighton e Wolves, ma una cosa è l'interesse, un'altra è una vera e propria offerta. Almeno 5 club della Bundesliga, poi, hanno mostrato interesse. In questa fase sono in corso trattative attive solo con due club: uno in Inghilterra, l'altro in Italia".