CALCIOMERCATO – Dalla Spagna: “Ecco perché Koulibaly non arriverà al Real Madrid”

Il difensore del Napoli è richiesto da Carlo Ancelotti, ma il club spagnolo non intende accontentarlo per una serie di motivi

Carlo Ancelotti pensa a Kalidou Koulibaly per rinforzare la difesa del Real Madrid, alla ricerca di un centrale forte dopo l’addio di Sergio Ramos. Il tecnico delle ‘merengues’ non dimentica il senegalese, avuto alle sue dipendenze ai tempi del Napoli, ma alcune problematiche ostacolano la trattativa.

A spiegare le motivazioni che rendono molto complicato l’arrivo del difensore azzurro al Bernabeu è dalla Spagna “Defensa Central”. La dirigenza dei ‘blancos’, infatti, non sembra intenzionata a puntare su Koulibaly per l’alto costo del cartellino, rapportata all’età non più verde (30 anni) del giocatore e avrebbe già informato Ancelotti in tal senso.