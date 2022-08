Calciomercato - L'Equipe: "Keylor Navas ha detto sì al Napoli"

Keylor Navas ha detto sì al Napoli. E' quanto annuncia dalla Francia l'autorevole quotidiano sportivo "L'Equipe".

"Probabilmente non è stata la decisione più facile della sua carriera, ma Keylor Navas l'ha presa con tristezza: accetta di passare al Napoli. Consapevole che il suo status di numero 2 a Parigi può diventare un handicap sportivo a tre mesi dal Mondiale in Qatar, il portiere costaricano (35 anni, sotto contratto fino al 2024) si è rassegnato a lasciare il club della capitale", si legge sul sito del giornale transalpino.

Sta ora alle dirigenze dei due club trovare l'accordo definitivo nelle discussioni che coinvolgono anche Fabian Ruiz: "Tutte le opzioni sono ancora possibili: trasferimento a titolo definitivo, prestito con opzione di acquisto o includere Navas nel trasferimento dal centrocampista spagnolo. Il Psg potrebbe così liberarsi da uno degli stipendi più alti della sua rosa. Una cosa non di poco conto in quanto il club della capitale non ha ancora terminato le sue acquisizioni. Se Navas lascia, Sergio Rico sarà promosso al ruolo di secondo portiere per il resto della stagione", conclude L'Equipe.