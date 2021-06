CALCIOMERCATO NAPOLI - Azzurri molto interessati a Kamara, ma la concorrenza è agguerrita

Il duttile calciatore dell'Olympique Marsiglia nel mirino azzurro, come riferisce la stampa francese

Boubacar Kamara è stato uno dei nomi più interessanti tra quelli che si sono fatti luce nell'ultima Ligue 1. Le prestazioni del 21enne dell'Olympique Marsiglia hanno attirato l'attenzione di alcuni grandi club europei.

Tra le squadre maggiormente interessate al giocatore - come riferisce dalla Francia "Footsur7" - c'è il Napoli, che però dovrà guardarsi dall'agguerrita concorrenza di Milan, Barcellona, Juventus, Bayern Monaco, Psg ed il Chelsea, club che secondo "L'Equipe" sarebbe in pole per aggiudicarsi il mediano transalpino.

Kamara è molto apprezzato anche per la sua duttilità, essendo capace di giocare sia da mediano davanti alla difesa che da centrale difensivo.