Calciomercato - Dalla Turchia: "Il Napoli accelera per Kadioglu, può arrivare già a gennaio"

Dopo Elmas e Kim, il Napoli guarda ancora in casa Fenerbahce. L'osservato speciale stavolta è Ferdi Kadioglu, duttile centrocampista della nazionale turca.

Il club azzurro - secondo quanto riferisce il giornale locale Takvim - sarebbe pronto ad accelerare per il 23enne e potrebbe presentare al club di Istanbul un'offerta già la prossima settimana.

Il Napoli - si legge su Takvim - ha inviato un proprio rappresentante al derby giocato dal Fenerbahce contro il Besiktas e si sarebbe deciso ad avviare una trattativa ufficiale poichè il rapporto sul calciatore è stato molto positivo. Gli azzurri punterebbero a completare il trasferimento già a gennaio o al più tardi a fine stagione.

Nel contratto di Kadioglu non esiste alcuna clausola rescissoria e per questo la richiesta del club giallobù per il cartellino del centrocampista si aggirerebbe sui 25 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero anche Siviglia e Ajax.