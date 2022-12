Calciomercato - Dalla Spagna: "Il Napoli tra le squadre interessate a Isco"

Ci sarebbe anche il Napoli tra le squadre interessate a Isco, 30enne centrocampista offensivo ex Real Madrid, ormai al passo d'addio con il Siviglia. A riferirlo dalla Spagna è "Todofichajes.com".

Gli azzurri, la Juventus, l'Aston Villa ed il Wolverhampton, secondo il media iberico, avrebbero chiesto informazioni sul calciatore, autore di oltre 350 partite in carriera con il Real.

Isco - secondo quanto annunciato nelle ultime ore dal noto quotidiano sportivo "As" - avrebbe raggiunto un accordo con il Siviglia per la rescissione del contratto ad appena quattro mesi dalla firma e potrebbe, dunque, ritrovarsi libero sul mercato a parametro zero.