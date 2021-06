CALCIOMERCATO NAPOLI - Dalla Germania: "Il fantasista dello Schalke nel mirino azzurro"

Nonostante la retrocessione in seconda divisione, Amine Harit è stato uno dei pochi calciatori dello Schalke 04 a salvarsi in una sciagurata stagione per il club di Gelsenkirchen. Con 2 gol e 5 assist in 28 presenze nell'ultima Bundesliga, il 23enne centrocampista offensivo di nazionalità marocchina è destinato a lasciare la Vestfalia in estate.

Su di lui, secondo quanto riferisce la stampa tedesca ed in particolare la redazione locale di Sky, avrebbero messo gli occhi due club italiani: si tratta di Napoli e Atalanta, i quali avrebbero già presentato un'offerta per il giocatore, titolare di un contratto fino al 2024 con lo storico club teutonico.