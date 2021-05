CALCIOMERCATO - Galtier: "Non ho deciso ancora il mio futuro. Contatti anche con il Napoli"

Cristophe Galtier, fresco vincitore del campionato di Francia con il Lille, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Rmc Sport confermando l'interessamento del Napoli nei suoi confronti.

"Non ho preso ancora nessuna decisione sul mio futuro. Tutto è possibile. Ho un contratto con il Lille. Incontrerò il presidente e ne discuteremo. Ci sono stati contatti con Lione e Nizza, ma non solo. Il Napoli? Anche, tra le altre. Non è vero che ho rifiutato. Se resto in Francia? Io amo la Francia", ha affermato il tecnico transalpino.