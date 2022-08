Spalletti: "Fabian Ruiz? La squadra sa dove andare, anche senza chi non vuol venire a giocare con noi"

Parlando in conferenza stampa al termine di Verona-Napoli, Luciano Spalletti ha risposto ad una domanda sul calciomercato azzurro e su Fabian Ruiz, il cui nome non figurava nell'elenco dei convocati per il match del Bentegodi.

"Fabian Ruiz? La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e sa dove andare, anche senza chi non vuol venire a giocare con noi. Di conseguenza si danno i meriti a quelli che oggi erano in campo, senza andare a parlare di quelli che non ci sono", ha detto senza mezzi termini l'allenatore dei partenopei.