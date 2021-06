Fabian Ruiz: "Bello essere accostato a grandi club, ma a Napoli sono felice"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Diario de Sevilla dal ritiro della Spagna, Fabian Ruiz ha parlato anche del suo futuro: " Sono felice a Napoli, è una città molto particolare che mi ricorda molto Siviglia perché la sua gente è molto familiare e cordiale, segue il calcio fino alla morte. Ho molti buoni amici e sono molto felice lì. Ho ancora due anni di contratto e ora penso solo a fare bene con la Nazionale perché è importante per me e per il mio futuro".

Sugli accostamenti a grandi club, il centrocampista del Napoli ha aggiunto: " È bello che parlino di te e che il tuo nome venga accostato a grandi club, è una ricompensa per il lavoro che fai da anni ma sai com'è, un giorno ti associano a una squadra e un altro giorno a un'altra".