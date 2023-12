Calciomercato Napoli: vicina la prima cessione per gennaio? "L'operazione dovrebbe andare in porto in tempi brevi"

Elif Elmas potrebbe presto lasciare il Napoli dopo quattro stagioni e mezzo all'ombra del Vesuvio. Il centrocampista macedone potrebbe, infatti, accasarsi in Bundesliga, al Lipsia, nella finestra invernale di calciomercato per circa 25 milioni di euro.

A fornire gli ultimi aggiornamenti sullo stato della trattativa tra il club azzurro e quello tedesco è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale: "C’è sempre più il Lipsia nel futuro di Elmas. Il Napoli, infatti, sta valutando con attenzione l’offerta di circa 25 milioni di euro ricevuta dal club tedesco. Il presidente De Laurentiis e i suoi legali stanno infatti controllando tutti i dettagli, ma l’operazione dovrebbe andare in porto in tempi anche abbastanza brevi".

Di Marzio ha scritto anche della questione terzino destro: "Con Zanoli promesso sposo del Genoa, il primo obiettivo del club azzurro per il ruolo di esterno è Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Per il calciatore classe 1995 il Napoli è pronto a investire 1-2 milioni di euro. Nel caso in cui la Salernitana dovesse chiedere una cifra più alta (il club del presidente Iervolino è intenzionato a fare cassa per poi reinvestire nella sessione di gennaio) per il suo esterno destro che valuta circa 4 milioni, allora il Napoli virerebbe su Faraoni del Verona".