Per Elijf Elmas non mancano gli estimatori in giro per il Vecchio Continente e la vetrina dei campionati Europei potrebbe ulteriormente accrescere l'interesse nei confronti del centrocampista del Napoli.

L'ultimo da registrare, in ordine di tempo, è quello del Leeds di Bielsa dall'Inghilterra. A riferire l'indiscrezione è The Athletic.