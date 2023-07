Calciomercato Napoli: tutte le notizie di giornata in tempo reale | DIRETTA

In casa Napoli tiene banco il dopo Kim. Gli azzurri devono trovare un sostituto all'altezza del sudocoreano, ormai a più di un passo dal Bayern Monaco. I nomi continuano ad essere tanti, ma al momento non sembra esserci un favorito. I profili preferiti dal club partenopeo, Le Normand e Kilman, costano tanto. Si scandaglia il mercato delle alternative, tra cui Itakura (che non è così vicino come alcune voci lo davano nel weekend), Bella-Kotchap e altre ancora.

Il vice-Di Lorenzo

Più di una, invece, le soluzioni in ballo per il ruolo di vice Di Lorenzo. Partito Bereszy?ski, Garcia potrebbe valutare in ritiro il rientrante Zanoli, finito nel mirino di Genoa, Udinese e Verona. Proprio dall'Hellas potrebbe arrivare l'esperto Faraoni, ma occhio anche al napoletano D'Ambrosio, svincolatosi dall'Inter lo scorso 30 giugno.

Osimhen

Parallelamente prosegue la trattativa per il rinnovo di contratto di Victor Osimhen. L'obiettivo è quello di trattenere il giocatore per almeno un'altra stagione, allungando ed adeguando economicamente l'attuale accordo in scadenza nel 2025. Il nodo principale, al momento, sembra essere l'ammontare dell'eventuale clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto. Del futuro dell'attaccante nigeriano ne ha parlato anche Aurelio De Laurentiis nel corso della presentazione delle nuove maglie: "Osimhen resta? Assolutamente si. Se poi dovesse arrivare un'offerta più che indecente, allora ce ne faremo una ragione e saremo in grado di trovare altri Osimhen e Kvara. State tranquilli, non vi preoccupate, qui c'è la passione azzurra che arde nel cuore".

Dalla Turchia spunta il nome dello svincolato Zajc

Miha Zajc rappresenta un'occasione di mercato per il suo status. Il centrocampista offensivo sloveno, con un passato in Italia con le maglie di Empoli e Genoa, è attualmente svincolato dopo la naturale scadenza del suo contratto con il Fenerbahce.

Il 29enne - stando a quanto riferisce dalla Turchia "Milliyet" - sarebbe finito anche nel mirino di tre club italiani: Napoli, Milan e Fiorentina.

Il Fenerbahce, però, non ha perso la speranza di riaverlo in rosa. C'è anche un altro prestigioso club della Super Lig interessato a Zajc, il Besiktas. Il giocatore dovrebbe prendere una decisione definitiva sul suo futuro entro la prossima settimana.

Ex Napoli: Cavani può tornare in Sud America

Edinson Cavani potrebbe tornare a giocare in Sud America. L'attaccante uruguaiano, dopo l'esperienza nella Liga spagnola con il Valencia, ha alcune opportunità sia in Argentina che in Brasile per continuare a giocare. Le squadre maggiormente interessate a lui sarebbero Boca Juniors e Gremio.