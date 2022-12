Calciomercato Napoli - Venerato: "Concreto interesse della Salernitana per Demme. Kessie? Questione economica"

"È concreto l'interesse per Demme della Salernitana, bisognerà capire i margini della possibile cessione. La Salernitana per convincerlo potrà optare eventualmente per la divisione dello stipendio allungandogli il contratto. Sarà necessario poi capire se sarà ingaggiato dai granata in prestito o a titolo definitivo. Sul tedesco c'è l'assoluto interesse del club granata, ma il Napoli non rimpiazzerà Diego. Ilic è stato valutato, ma non è ritenuto non adatto per il gioco del Napoli, non potrebbe rimpiazzare Zielinski resta solo un rumor di mercato. Per quanto riguarda Kessié, è una questione economica. È sempre stato apprezzato dal ds Giuntoli, sin dai tempi del Cesena e dell'Atalanta. Guadagna 6,5 milioni a stagione, l'agente ha fatto capire l'intenzione di scendere a 4. Ma il Napoli potrebbe arrivare a 3, bonus inclusi, quindi la società automaticamente si defilerebbe dall'operazione. C'è comunque un discorso economico alla base, la situazione è differente da quando fu definita l'operazione Anguissa. Non è un affare fattibile, ma resta l'assoluto gradimento tecnico verso il giocatore, che piaceva già in passato ma che il Napoli non può permettersi attualmente". Così il giornalista della Rai Ciro Venerato ha parlato del calciomercato del Napoli ai microfoni di "1 Station Radio", nel corso del programma “1 Football Club”.

Venerato - come evidenziato dalla redazione de "Ilsognonelcuore" - ha parlato anche di altri nomi accostati al club azzurro negli ultimi giorni: "Kadiouglu? Il Napoli segue soltanto il ragazzo. Non ha mai trattato questo calciatore, il padre ha associato il nome del figlio alla società azzura. Prezzo e qualità non vanno di pari passo. È un buon giocatore, ma il Napoli non farà l'operazione per questo calciatore ad oggi. Come mi arrivano smentire per Guler, il quale non è mai rientrato nel database del Napoli e nei parametri tecnici del club, a differenza di Kadiouglu. Anche Buchanan è entrato nel database dello scouting azzurro, ha giocato un buon Mondiale, ma se il Napoli dovesse rimpiazzare eventualmente Lozano a giugno, punterebbe su un calciatore di livello decisamente superiore rispetto al canadese. Malinvoski? Fu trattato da Giuntoli prima del trasferimento all'Atalanta, il Napoli mi confermò che piaceva questo profilo. All'epoca l'agente Parisi ebbe contatti con Giuntoli. È un grande calciatore, ha una 'castagna' spaventosa, è molto tecnico. Tutto può succedere, ma ad oggi non c'è assolutamente nulla; tuttavia, Antonelli avrà parlato a Giuntoli dell'ucraino, anche perché saprà sicuramente dell'avvicinamento sensibile da parte della società azzurra. Questo è un calciatore da grande club. Mi auguro che il Napoli possa pensarci realmente, Ruslan ha sempre fatto il suo in terra orobica, potrebbe essere funzionale all'idea di gioco del Napoli".

Chiusura sul possibile ingresso in società in futuro di Marek Hamsik: "Il rapporto umano che lega De Laurentiis a Marek è intenso per la professionalità del calciatore e per un precedente. In passato la Juve e Milan volevano ingaggiare Marek, ma quest'ultimo stoppò tutto perché voleva restare a Napoli e continuare a guadagnare la metà di ciò che gli era stato proposto. L'unico calciatore che si è focalizzato solo sulla squadra azzurra fu Marek, non sarà mai un semplice calciatore per Aurelio. Berlusconi era convinto di ingaggiare il centrocampista in passato, ma non fu un'operazione agevole. Ad oggi De Laurentiis stima Hamsik, Hamsik stima De Laurentiis, ma non c'è un discorso avviato per farlo entrare nella dirigenza. Ci sono stima ed affetto, non escluso che in fururo possano aprirsi scenari diversi, ma al momento non c'è nulla".