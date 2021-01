CALCIOMERCATO NAPOLI - Un altro club spagnolo pensa a Llorente

Spunta un'altra pretendente per Fernando Llorente, il centravanti del Napoli che ha molti estimatori sia in Italia che nel resto d'Europa nonostante l'età non più verde.

Secondo quanto riferisce nelle ultime ore dalla Spagna il noto quotidiano sportivo "As", l'ex Tottenham sarebbe finito nel mirino del Valladolid.

L'addio al club azzurro dell'attaccante, però, non è del tutto scontato. Non è da escludere, infatti, che alla fine Llorente possa restare alla corte di Gattuso fino al 30 giugno prossimo, data di scadenza del suo contratto.

Molto dipenderà anche dalle condizioni di Osimhen. Nel caso in cui il nigeriano dovesse dare garanzie per un rientro a breve termine, a quel punto Llorente potrebbe essere liberato dal club partenopeo nelle battute finali del mercato invernale.