Calciomercato Napoli - Spunta Brekalo per gli azzurri: "Può arrivare già a gennaio"

Potrebbe non fermarsi agli arrivi di Bereszy?ski e Gollini il mercato del Napoli nel mese di gennaio. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato con forza in chiave azzurra il nome di Josip Brekalo, attaccante del Wolfsburg e della nazionale croata, già seguito con grande attenzione in passato dal club partenopeo.

Secondo quanto scrive il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Napoli avrebbe già avviato i contatti con la società tedesca per provare ad acquistare già a gennaio l'esterno d'attacco ex Torino. A risultare decisiva potrebbe essere la volontà del giocatore, che spinge per trasferirsi all'ombra del Vesuvio.

Il calciatore, autore di 7 gol in Serie A la scorsa stagione con la maglia granata, si svincolerà a parametro zero dal Wolfsburg il prossimo 30 giugno. "Nonostante ciò, Giuntoli e la dirigenza azzurra vorrebbero anticipare a oggi la futura mossa a parametro zero. Resta però il problema della lista dei giocatori del Napoli, che al momento necessita di essere sfoltita. Tutto dipenderà dalle uscite, con le prossime ore che saranno decisive per capire i margini di intervento. Anche l'Udinese è sull'ex Torino: il club bianconero si è inserito per il giocatore e fa seriamente concorrenza al Napoli. L'Udinese è in pressing per chiudere prima l'operazione, considerando il bisogno dei partenopei di prendere tempo per liberare un posto in lista o cercare eventualmente una squadra a cui girarlo in prestito fino a giugno", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.