Calciomercato - Sky: "Napoli, offerta di 25 milioni all'Udinese per Beto"

"Il Napoli pensa già a programmare la prossima stagione e ha avviato i primi contatti con l'attaccante dell'Udinese Beto. Ai bianconeri è arrivata una prima offerta di 25 milioni ma il club friulano non vorrebbe scendere sotto i 35, cifra esatta della clausola". E' quanto si legge sul sito ufficiale del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio in riferimento al possibile arrivo di Beto al Napoli in caso di addio di Osimhen.

"I contatti e i rapporti tra le due società sono positivi. Non è da escludere la possibilità che si trovi una strada diversa, magari inserendo anche un altro giocatore dell'Udinese nell'operazione. Oltre al portoghese, infatti, al Napoli piace anche Samardzic ma potrebbe anche puntare a un difensore come Becao, in uscita da Udine perché ha un solo anno di contratto. Una cosa è certa: il Napoli vuole Beto ma non vuole spendere 35 milioni per acquistarlo. Si tratterebbe di una mossa cautelativa e preventiva per possibile una partenza di Oshimen che ha richieste da mezza Europa", aggiunge Di Marzio.