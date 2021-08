CALCIOMERCATO - Dalla Francia: "Il Napoli non molla Basic"

Il Napoli non molla Toma Basic. Il centrocampista croato del Bordeaux resta nel mirino degli azzurri e della Lazio, secondo quanto riferisce dalla Francia "Sud Ouest".

La richiesta dei Girondini per il cartellino del giocatore si aggira tra i 12 e i 13 milioni. Il club partenopeo ha in ogni caso buoni rapporti con l'attuale numero uno del Bordeaux, Gerard Lopez, ex presidente del Lille con il quale l'estate scorsa andò in porto l'affare Osimhen.