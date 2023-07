Calciomercato | Dal Brasile: "Il Napoli e altre due italiane si contendono l'esterno del Flamengo"

Nome nuovo per il mercato del Napoli che deve cautelarsi anche per la corsia mancina nel caso in cui le sirene provenienti dall'Arabia Saudita dovessero sedurre Mario Rui.

Secondo il noto giornalista brasiliano Julio Miguel Neto, infatti, il club azzurro avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro del Flamengo Ayrton Lucas, 26 anni, con alle spalle già un'esperienza nel Vecchio Continente con la maglia dello Spartak Mosca, squadra con la quale peraltro ha affrontato proprio i partenopei nell'autunno 2021 in Europa League.

Sulle tracce del fluidificante nativo di Carnaúba dos Dantas ci sarebbero anche altri due club italiani: la Roma ed il Milan. Lucas ha esordito di recente con la nazionale maggiore brasiliana, collezionando due presenze.