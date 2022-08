Calciomercato Napoli - Dalla Francia: "Il Monaco pensa ad Anguissa"

Per Frank Zambo Anguissa non mancano gli estimatori in Ligue 1, campionato in cui ha esordito da professionista nel 2015 con la maglia dell'Olympique Marsiglia.

Il centrocampista del Napoli - riferisce dalla Francia "But" - sarebbe finito nel mirino del Monaco, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Oltre all''azzurro, la squadra del Principato starebbe seguendo con attenzione anche Fofana del Lens e Rabiot della Juventus.

Secondo "Footmercato", però, il Napoli avrebbe già respinto nei giorni scorsi l'assalto dei monegaschi per il camerunense, ritenuto una pedina fondamentale per lo scacchiere di Spalletti.