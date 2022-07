Calciomercato - Dalla Germania: "Il Dortmund potrebbe cedere Akanji al Napoli"

Prosegue per il Napoli la caccia ad un forte difensore da consegnare a Luciano Spalletti in sostituzione di Kalidou Koulibaly.

Nelle ultime ore dalla Germania sono rimbalzate voci su un interessamento degli azzurri per Manuel Akanji, centrale difensivo del Borussia Dortmund e della nazionale svizzera.

Il 26enne ha rifiutato di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e - secondo quanto riferisce Sport1 - avrebbe rifiutato diverse offerte dalla Serie A italiana in attesa del Manchester United, che però al momento non sembra essere interessato all'acquisto di difensori.

Secondo Sport 1 il Borussia Dortmund starebbe pensando ad una cessione del giocatore al Napoli, all'Inter o al Psg, mentre non trovano conferme le indiscrezioni di un interesse della Juventus in caso di addio a De Ligt.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra il club tedesco e gli agenti del giocatore. La dirigenza giallonera spera in una decisione rapida.