CALCIOMERCATO NAPOLI - Ultimo giorno di trattative: tutte le notizie | DIRETTA

Ultimo giorno di trattative per la prima sessione di trasferimenti in Italia. Alle 20,00 lo stop al calciomercato. Napoli impegnato in numerose trattative, soprattutto in uscita.

LA DIRETTA

19,00 - Un'ora alla chiusura del mercato: attesa per conoscere il destino di Ounas e Llorente. Milik resta in azzurro

18,30 - UFFICIALE - Luperto dal Napoli al Crotone in prestito

18,25 - UFFICIALE - Bakayoko è un nuovo giocatore del Napoli. Arriva in azzurro a titolo temporaneo

18,00 - Sportitalia: per Llorente spunta l'Athletic Bilbao

17,30 - Napoli, si attende l'ufficialità per Bakayoko. Luperto può andare al Crotone

16,45 - Il Cagliari prova ad accelerare per Ounas

16,30 - La Sampdoria cede Bonazzoli al Torino e va su Llorente

16,20 - Sportitalia: la Roma pensa a Sokratis, trattato a lungo dal Napoli

16,15 - Callejon a Tuttomercatoweb: "Dopo Napoli per me era importante restare in Italia"

16,00 - Callejon arrivato a Firenze per le visite mediche con i viola

15,45 - UFFICIALE - Ciciretti dal Napoli al Chievo in prestito

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

15,00 - Per il Napoli si attende l'ufficialità dell'acquisto di Bakayoko in prestito dal Chelsea. In uscita i più vicini a lasciare la maglia azzurra sono Luperto, Ounas, Ciciretti e Llorente. Milik, invece, potrebbe restare fuori lista almeno fino a gennaio.