DALLA FRANCIA - Gabriel verso l'Arsenal, il Napoli su Denayer

Gabriel Magalhaes si allontana dal Napoli. E' quanto rende noto da Lille "La Voix du Nord". Secondo il quotidiano locale, infatti, il difensore brasiliano avrebbe scelto l'Arsenal dopo un incontro avvenuto ad inizio settimana con rappresentanti del club inglese.

Il giocatore sarebbe pronto, dunque, a trasferirsi in Premier League, dove anche il Manchester United è interessato a lui. Si raffredda, salvo ribaltamenti, la pista che porta al Napoli. Il club partenopeo dovrebbe cedere Koulibaly prima di fiondarsi sul centrale del Lille. Per il franco-senegalese, però, si complica e non poco la pista Manchester City, che ha concluso l'acquisto di Akè dal Bournemouth.

Il club partenopeo, però, secondo quanto riferisce sempre dalla Francia "Football365", continua a monitorare un altro centrale difensivo che milita in Ligue 1. Si tratta di Jason Denayer, 25enne difensore centrale di nazionalità belga, capitano del Lione con un passato al Manchester City, Celtic, Galatasaray e Sunderland.