Calciomercato Napoli – L’Atletico Mineiro insiste per Juan Jesus

L’Atletico Mineiro non ha ancora rinunciato all’idea di riportare Juan Jesus in patria. Secondo quanto riferisce dal Brasile “R7”, infatti, prosegue la trattativa per portare il difensore dal Napoli a Belo Horizonte.

Juan Jesus incontra il gradimento del tecnico Mohamed e sarebbe stato individuato dalla dirigenza del club verdeoro tra i possibili rinforzi per sferrare l’attacco alla Libertadores e al campionato brasiliano.